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رياضة

عودة رباعي الاتحاد السكندري للتدريبات الجماعية من جديد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:50 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على عودة رباعي الفريق للتدريبات الجماعية مع الفريق غدا " الخميس"، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على البنك الأهلي والصعود للمربع الذهبي.

ويتواجد الاتحاد السكندري  في المركز الرابع برصيد 25 نقطة في المربع الذهبي لجدول الدوري المصري .

وكان حسام حسن قد قرر يوم 22 فبراير الماضي اسبتعاد خماسي الفريق " عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية والتدريب المنفرد عقب الهزيمة من أسوان  بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يسمح بعودة صبري رحيل في مباراة إنبي .

وعبر رباعي الاتحاد السكندري عن تقديرهم لكافة قرارات الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن منذ صدور القرار ولحين استئناف عودتهم من جديد .

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