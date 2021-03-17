أهلا رمضان.. كيف تحكم الدولة قبضتها على الأسعار؟ خبير اقتصادي يجيب

أكد عضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي، الخبير الاقتصادي الدكتور عادل فهمي، أن شهر رمضان يُعد من أكثر شهور السنة استهلاكا لدى الشعب المصري، نتيجة لتوافر بعض السلع الأساسية التي تحتم على المصريين شراءها، وهو الأمر الذي يؤدي لضعف العلاقة بين ارتفاع الأسعار وتأثيرها على النزعة الاستهلاكية.





وأوضح "فهمي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن معارض "أهلا رمضان" تشكل أحد المشروعات التسويقية الهامة لترويج السلع الغذائية الأساسية المختلفة بكافة أنواعها كالأرز والزيت والسكر والمكرونة، بأسعار مُخفضة عن باقي الأسعار المفروضة في الأسواق، والتى تتراوح ما بين 25 : 30 %، لأكثر من 1300 سلسلة تجارية، مما يجعل تلك المنافذ تناسبا مع الظروف الاقتصادية المختلفة للجميع.





وشدد على أن المعارض، المُقرر عقدها بداية من إبريل المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات، ولمدة 10 أيام، تمثل نوعا من أنواع التوازن الاقتصادي الحر، خاصة وأنه من المعهود عدم وجود تسعيرة جبرية ثابتة ومقررة للسلع الغذائية، والتي يتم تحديدها غالبا بناء على حركة الشراء، وحجم نسبة العرض والطلب في الأسواق المصرية.





وأشار إلى أنه بجانب منافذ "أهلا رمضان" والسوق المحلي التقليدي، من المحتمل أن يتم زيادة هذه المنافذ، معللا زيادتها بوجود المواسم، مثل الموسم الرمضاني، وشم النسيم، وعيد الأم، فضلا عن مواسم أخرى على مدار السنة، تنشط بها حركة البيع والشراء، لتعاود حالة الركود الاقتصادي للسوق الاقتصادي مرة أخرى بعد انقضاء تلك المواسم.





وأوضح "فهمى"، أنه في ظل التوجه الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، سوف تختفي ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا اذا عانت الأسواق من حالة شح في السلع والموارد، والتي تتضاءل احتمالاتها، فى ظل حالة السيولة التي تتجه إليها الدولة في إتاحة السلع بشكل مستمر، والتي تقف حائلا أمام رغبة التجار في رفع الأسعار.





جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحفي، عن الاستعداد التام لشهر رمضان من السلع الغذائية الكافية لما بعد العيد الكبير، بجانب ما ذكره البيان، على حرص الوزارة على استقرار الأسعار وعدم زيادة السلع، بالرغم من ارتفاع أسعار الزيت عالميا.





واختتم "فهمي" حديثه مؤكدا وجود خطة تعتمدها الدولة، لحماية المستهلك من جشع التجار، بالإضافة للمنافذ التي تعلنها وزارتي الداخلية والدفاع، من خلال مشاريع جهاز الخدمة المدنية، كأحد الأسباب التي تؤدي لزيادة الأسعار والتوازن الاقتصادي.