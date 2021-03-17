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أخبار البلد

منعاً للتلاعب.. الزراعيين : رقابة مشددة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:49 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة السابق ، أن وزارتى التموين والزراعة تقومان بفرض رقابة شديدة على الأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم منعا للتلاعب فى الأسعار أو عرض سلع فاسدة .

ونفى "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد " ، ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك خلال الفترة القادمة بسبب توافرهم بالأسواق ، موضحا أن المشروعات القومية كمشروع البتلو وغيره ساهم فى توفير انتاج اللحوم .

وأضاف أن الصوب الزراعية التى وجه الرئيس بها وفرت الخضروات والفاكهة طوال العام ، منوها إلي أن الاستزراع السمكى المتكامل والمشروعات التى افتتحها السيسي مؤخرا فى مجال الأسماك خفضت من أسعاره وأصبح متوافرًا بجميع المناطق .

وأشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزارة الزراعة، لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودتها العالية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.

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