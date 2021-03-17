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محافظات

نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:29 م
صدى البلد
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همت الحسينى
افتتح اليوم الأربعاء  هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية و علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الملعب الخماسى المنجل بمركز شباب المالحة التابع لإدارة شباب المنصورة  وبحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب .

ويأتى ذلك برعاية  الدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  لجعل مراكز الشباب تسهم فى بناء الشباب من الناحية الروحية والبدنية وصناعة تساهم في دعم الاقتصاد .

وكان فى شرف استقبالهم  محمد الرفاعى مدير عام إدارة شباب المنصورة و السيد حجازى نائب رئيس تحرير "الأهرام" وعضو مجلس النواب السابق من أبناء القرية و ناهد صبرى عبد الرحيم مدير مركز شباب المالحة و محمد فتحى رئيس مجلس إدارة مركز شباب المالحة و هانى سليمان رئيس مركزو مدينة المنصورة وعدد من مديرى الإدارات الداخلية بمديرية الشباب والرياضة ورؤساء الأقسام بإدارة شباب المنصورة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز ومدينة المنصورة .

وأزاح الشيخ والشربينى الستار عن اللوحةالتذكارية للمركز وقص الشريط إيذانا بافتتاح الملعب المنجل بمركز شباب المالحة ليخدم شباب القرية .

و قام  علاء الشربينى وكيل الوزارة بإهداء درع مركز شباب المالحة لهيثم الشيخ نائب المحافظ نيابة عن المحافظ .

وقام  محمد الرفاعى بإهداء درع مركز شباب المالحة لكل من   علاء الشربينى وكيل الوزارة والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب .

كما تم تكريم اسم الشهيد  احمد محمود محمد من شهداء القوات المسلحة وتكريم الأم المثالية نعيمة أحمد إبراهيم و ناهد صبرى عبد الرحيم مديرة المركز و محسن فهيم الرئيس الشرفى لمركز شباب المالحة .
 
وقدم فريق الكاراتية بمركز شباب المالحة عرضا ضمن الإحتفال بإفتتاح الملعب المنجل لمهاراتهم فى فنون القتال أمام السادة الحضور .

وأقيمت مباراة لكرة القدم على الملعب المنجل بين فريقين من أعضاء مركز شباب المالحة.

وفى نهاية الحفل شكر الشيخ الحفل الكريم وأثنى على دور الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربينى وكيل الوزارة فى دعم الشباب وتطوير مراكز الشباب .

ومن جانبه وجه علاء الشربينى وكيل الوزارة الشكر للحضور ولنائب المحافظ وأضاف أن أن تلك الملاعب تساهم في استقطاب الموهبين كرويا والشباب لمراكز الشباب، كما تساهم في تنمية موارد مراكز الشباب، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية شهدت طفرة كبيرة في الملاعب المنجلة خلال السنوات الماضية.
نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة
نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة
نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة
نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة
نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة
نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة
نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب بالدقهلية يفتتحان ملعب مركز شباب المالحة
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