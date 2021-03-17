بحضور محافظ الإسكندرية.. "محلية النواب" تطالب بتطوير وتغطية نهاية مصرف النوبارية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، بشأن تطوير وتغطية نهاية مصرف النوبارية بالكيلو 21 ومراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة وذلك نظرا لارتفاع الحودادث بهذه المنطقة.





وعلق مدير مديرية الري بالإسكندرية، بأنه تم التواصل بشأن المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لمصرف النوبارية، حيث تبين أن المصرف المقصود بطلب الإحاطة هو مصرف غرب النوبارية فى المسافة من المصب على البحر المتوسط وحتي الكيلو 21 نقطة تقاطع المصرف مع الطريق الدولي الساحلي .









وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني بشأن عرض وتوضيح الأسباب الفنية التي أدت إلى تهالك الكوبري القاطع لطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي المتجه إلى وصلة طريق الذراع البحري بمنطقة العامرية، وذلك على الرغم من مرور 4 سنوات على إنشائه .





وعلق ممثل محافظة الإسكندرية بأنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تم الإيفاد بقيام وزارة النقل بتشكيل لجنة تضم أعضاء من كليات الهندسية ومتخصصين من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري ، وخلص التقرير إلى أن السبب الرئيسي في وجود بعض الهبوط بالكوبري هو السيول غير المسبوقة لمدة عامين متتاليين وحاليا يتم توسعة الكوبري.









وتناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة آخر من السجيني، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق وصلة الذراع البحري الرابط بين طريق مصر إسكندرية الصحراوية وطريق أم زغيو بحي العجمي، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تتم تنفيذها بالمنطقة حاليا.









ورد ممثل الحكومة، بأنه جار بالفعل أعمال توسعة ببعض أجزاء من الطريق من حارتين إلى أربع حارات لكل اتجاه، وجار دراسة كامل الطريق بتكلفة تبلغ حوالى 260 مليون لتوسعة الطريق وكوبري الثروة السمكية، وذلك ليتكامل مع مشروع توسعة محور التعمير.







