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إحلال المركبات : شروط الاشتراك في المبادرة بسيطة لتشجيع المواطنين على الانضمام لها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:32 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال أحمد عبدالرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن المبادرة راعت تسهيل الإجراءات والشروط للتقدم لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت معاير لجودة المنتج حتى يكون على مستوى عال، متابعا أن الأقساط من ٧ الي ١٠ سنوات وسعر السياراة داخل المبادرة مميز لانه حصل على خصمين.

وأكد أحمد عبدالرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن شروط الاشتراك في المبادرة بسيطة لتشجيع المواطنين على الانضمام لها.

وتابع عبد الرازق، بدء التواصل مع المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة برسالة نصية لاستكمال الإجراءات وتدقيق البيانات.
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