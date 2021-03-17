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أستاذ صحة إنجابية: الدولة تغير استراتيجيتها لمواجهة الزيادة السكانية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:51 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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هاني حسين
قال الدكتور عاطف الشيتاني استاذ الصحة الإنجابية، إن مصر لها قصص نجاح  في تنظبيم الأسرة، ففي الستينات كان متوسط عدد الاطفال في الأسرة الواحدة 6 أطفال  ومع برامج تنظيم الأسرة انخفض العدد ووصلنا في 2008 لـ 3 أطفال لكل أسرة ".

وأضاف عاطف الشيتاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن  الدولة المصرية تهتم بتغيير استراتيجيتها من  أجل الحد من الزيادة السكانية  ومخاطرها والعمل على  تنظيم الأسرة والنسل".

وتابع عاطف الشيتاني:" لاول مرة تتولى وزيرة التخطيط ملف تنظيم الأسرة  والزيادة السكانية، وخلال سنوات كثيرة  ماضية كان ملف النمو السكاني منفصل عن خطط الدولة للتنمية".

وأكمل عاطف الشيتاني:"  الدولة بدأت تنظر إلى جوانب  اخرى تتعلق بنوعية الحياة التي يعيش فيها المواطن في ظل الزيادة السكانية".

ولفت عاطف الشيتاني:"  كثرة الإنجاب يؤثر سلبا على صحة المرأة  وحقوق الطفل ومن الضروري توفير وسائل تنظيم الأسرة للمرأة بالسعر الملائم لها، وزيادة حجم حملات التوعية للمرأة في مختلف انحاء الجمهورية حول مخاطر الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب".


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