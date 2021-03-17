أستاذ صحة إنجابية: الدولة تغير استراتيجيتها لمواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور عاطف الشيتاني استاذ الصحة الإنجابية، إن مصر لها قصص نجاح في تنظبيم الأسرة ، ففي الستينات كان متوسط عدد الاطفال في الأسرة الواحدة 6 أطفال ومع برامج تنظيم الأسرة انخفض العدد ووصلنا في 2008 لـ 3 أطفال لكل أسرة ".





وأضاف عاطف الشيتاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تهتم بتغيير استراتيجيتها من أجل الحد من الزيادة السكانية ومخاطرها والعمل على تنظيم الأسرة والنسل".





وتابع عاطف الشيتاني:" لاول مرة تتولى وزيرة التخطيط ملف تنظيم الأسرة والزيادة السكانية، وخلال سنوات كثيرة ماضية كان ملف النمو السكاني منفصل عن خطط الدولة للتنمية".





وأكمل عاطف الشيتاني:" الدولة بدأت تنظر إلى جوانب اخرى تتعلق بنوعية الحياة التي يعيش فيها المواطن في ظل الزيادة السكانية".





ولفت عاطف الشيتاني:" كثرة الإنجاب يؤثر سلبا على صحة المرأة وحقوق الطفل ومن الضروري توفير وسائل تنظيم الأسرة للمرأة ب السعر الملائم لها، وزيادة حجم حملات التوعية للمرأة في مختلف انحاء الجمهورية حول مخاطر الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب".







