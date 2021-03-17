عصام المغازي: مصر مازالت في الموجة الثانية والتهاون سبب ارتفاع الإصابات بكورونا

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري أمراض صدرية، إن الوضع الوبائي في مصر مستقر فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد في مصر كما حدثت في دول أوروبية كثيرة بالفعل.





وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس في مصر خلال الفترة الأخيرة يرجع لتهاون البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور عصام المغازي، استشاري أمراض صدرية، إلى أن مصر ما تزال في الموجة الثانية لفيروس كورونا.



