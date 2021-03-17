ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عصام المغازي: مصر مازالت في الموجة الثانية والتهاون سبب ارتفاع الإصابات بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور عصام المغازي، استشاري أمراض صدرية، إن الوضع الوبائي في مصر مستقر فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد في مصر كما حدثت في دول أوروبية كثيرة بالفعل.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس في مصر خلال الفترة الأخيرة يرجع لتهاون البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. 

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عصام المغازي، استشاري أمراض صدرية، إلى أن مصر ما تزال في الموجة الثانية لفيروس كورونا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الآثار الجانبية المتوقعة للقاح كورونا في مصر.. استشاري صدر يوضح

استشاري مناعة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا ويحذر من موجة ثالثة

سبب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر؟.. استشاري بالقصر العيني يجيب

يرجع لسلوك المواطن.. الصحة : انخفاض أعداد الإصابات بكورونا وتخوف من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

هاني الناظر: كورونا يرحل وينتهي في هذا الموعد.. فيديو

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: انخفاض معدل المواليد من 30.9 إلى 21.8 في الألف والأمية من 37.1% إلى 31.2%

خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

تدخل وزير الرياضة لـ تعيين لجنة جديدة للزمالك.. ماذا تقول اللوائح؟

السعودية تحقق قفزة نوعية في أعداد الحاويات

احتفال بـ الهَرش.. لاعبو بيراميدز يسخرون من فريق نامونجو التنزاني

خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير