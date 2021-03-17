عميد آثار القاهرة : تصحيح الامتحانات ورصد النتائج أولا بأول

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن اجواء امتحانات الفصل الدراسى الاول طلاب الفرقة الثانية و طلاب الفرقة الرابعة بكالوريوس.





واضاف " رجب " ، إن جميع الامتحانات موضوعة بنظام البابل شيت ويتم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة و كنترول الدراسات العليا .





وأضاف تم اتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات وعدم التجمع خارج مباني الإمتحانات وعدم اصطحاب الموبايلات .