ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آثار القاهرة : تصحيح الامتحانات ورصد النتائج أولا بأول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:25 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن اجواء امتحانات الفصل الدراسى الاول  طلاب الفرقة الثانية  و طلاب الفرقة الرابعة بكالوريوس.

واضاف " رجب " ، إن جميع الامتحانات موضوعة بنظام البابل شيت ويتم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة و كنترول الدراسات العليا .

وأضاف  تم اتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات وعدم التجمع خارج مباني الإمتحانات وعدم اصطحاب الموبايلات .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آثار القاهرة يكشف عن أجواء اليوم العاشر من امتحانات الفصل الدراسي الأول

آثار القاهرة : انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب هذه الفرق

طلاب الفرقة الثانية قسم الآثار اليونانية يؤدون الامتحان قبل الأخير

عميد أداب القاهرة يكشف عن موعد انتهاء امتحانات الدراسات العليا ... وهندسة القاهرة تستعد للفصل الدراسى الثانى

عميد آثار القاهرة: انتهاء بعض الفرق من امتحانات الفصل الدراسى الأول وجار رصد الدرجات

آثار القاهرة: رصد نتائج الامتحانات.. والإعلان عنها بعد انتهاء باقي الاختبارات

ترشيحاتنا

التموين تقرر خفض أسعار هذه السلع في شهر رمضان

بعد تصدرها تريند.. إطلالات تكشف عن أنوثة عبير صبري

السيدة انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية ودائما أيقونة النجاح

وفاة والد الإعلامية لبنى عسل متأثرا بكورونا

مبروك كسبت جائزة.. خدعة جديدة يستخدمها النصابون | تفاصيل مثيرة

مفاجأة عن علاقة كورونا بسرعة المشي .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد الردة

بعد تصدرها تريند.. إطلالات تكشف عن أنوثة عبير صبري

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟