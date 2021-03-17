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أخبار العالم

لبنان.. محتجون يعترضون شاحنة بنزين ويوزعونها على الأهالي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:54 م
جانب من عملية التوزيع
جانب من عملية التوزيع
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محمود نوفل
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين بلبنان قاموا في منطقة الجومة عكار بإيقاف شاحنة نقل صغيرة على طريق عام ممنع - تاشع محملة بخزاني مازوت وبنزين مموهين معدة للتهريب. 

وبحسب فيديو مسجل تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي قال احد الناشطين : "هذا مصير المهربين، والشعب اللبناني أحق بالبنزين والمازوت المدعوم".

وتم نقل الشاحنة اثر اشكال مع صاحبها، الى بلدة تكريت حيث وزعت حمولتها من البنزين والمازوت على الاهالي المحتاجين.

ويشار الي ان لبنان تشهد مظاهرات عارمة في شني ربوع الدولة اعتراضا علي الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد. 
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