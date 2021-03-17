لبنان.. محتجون يعترضون شاحنة بنزين ويوزعونها على الأهالي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين بلبنان قاموا في منطقة الجومة عكار بإيقاف شاحنة نقل صغيرة على طريق عام ممنع - تاشع محملة بخزاني مازوت وبنزين مموهين معدة للتهريب.





وبحسب فيديو مسجل تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي قال احد الناشطين : "هذا مصير المهربين، والشعب اللبناني أحق بالبنزين والمازوت المدعوم".





وتم نقل الشاحنة اثر اشكال مع صاحبها، الى بلدة تكريت حيث وزعت حمولتها من البنزين والمازوت على الاهالي المحتاجين.



