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حياة كريمة: المرحلة الثانية للمبادرة تطوير شامل لريف مصر كله

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور ولاء جاد الكريم المدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن بعض المشاريع في أكثر من ٥١ قرية، مضيفا أن مشروعات التعليم دخلت حيز التنفيذ.


وأضاف جاد الكريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أننا نشهد زخما في عملية التنفيذ وننتهي خلال عام من المشاريع، و١٤٠٠ قرية هي المرحلة الأولى للمبادرة، ولدينا ٥ آلاف مشروع دخلت مرحلة التنفيذ.


وتابع أن المبادرة نجحت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعا أن ٤٦٠٠ قرية هي قري الريف المصري المستهدف تطويرها في المبادرة على عدة مراحل.


وأكد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية للمبادرة تطوير شامل لريف مصر كله.


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