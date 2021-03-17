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تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، تفاصيل الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023. 

وأكد تواضروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء كلف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمراجعة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023. 

وتابعت أن رئيس الوزراء كلف بأن تتولى كل وزارة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها، بما يحقق الأهداف المرجوة. 

وأضافت أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، موضحة أنه هذا الأمر  من خلال ضبط النمو السكاني. 

يذكر أن الحكومة استعرضت الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
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