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عزة مصطفى تعلن خبرا محزنا على الهواء.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:58 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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البهى عمرو
انفعلت الإعلامية عزة مصطفى، على الهواء وقال هناك خبر محزن، "خبر بصراحة يحزن" وهو "فى طفلة عمرها 16 سنة فرحها كان بكرة، ولكن القومى للطفولة منع ارتكاب الجريمة".

ولفتت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" أن والدة الطفلة موافقة وخالها، ولكن والدها كان رافضًا.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في إحباط محاولة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، بإحدى قرى مركز ملوى بمحافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغًا أمس الإثنين يفيد بعزم والدة الطفلة وخالها إتمام زواجها رغمًا عنها ودون رغبة والدها، وكان من المقرر إتمام هذه الزيجة يوم الخميس المقبل الموافق 18 مارس الجاري.

وأشارت "السنباطي" إلى استجابة المجلس القومي للأمومة والطفولة للبلاغ على الفور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الزيجة وإنقاذ الطفلة وتقديم يد العون لها، لافتة إلى أنه تم توجيه أخصائي اجتماعي بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة للوقوف على الواقعة ومقابلة والدة الطفلة وخالها وتقديم جلسة إرشاد أسري لهما وإقناعهم بأضرار زواج الأطفال.

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