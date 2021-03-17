سوريا.. قرار عاجل بشأن مواجهة فيروس كورونا في المدارس

أصدر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لكورونا في سوريا خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية لإرسال فرق طبية إلى عدد من مدارس دمشق لإجراء فحص (بي سي آر) على عينة عشوائية للاطمئنان على الطلاب والكادر التدريسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال اللزوم.









وشدد الفريق حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري على تكثيف الجولات الرقابية على المدارس للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي فيها.









وقدم وزير الصحة استعراضا حول الواقع الصحي ومؤشرات ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية في كافة المحافظات على النحو الذي يستدعي الحيطة والالتزام بالإجراءات الوقائية على المستوى الفردي في أماكن التجمعات وفي الوزارات والمؤسسات العامة.









ووجه الفريق الحكومي وزارة الصناعة برفع الطاقة الإنتاجية لمعامل توليد وتعبئة الأوكسجين إلى الحد الأقصى وتأمين صهاريج نقل الأوكسجين السائل للمشافي وتزويدها بخزانات إضافية ورفع جاهزية منظومات الإسعاف وتوفير متطلباتها من الوقود لتقوم بعملها دون انقطاع.









وكشف الفريق الحكومي عن خطة لتقديم الحوافز للكوادر العاملة في أقسام العزل واستيعاب الكوادر التطوعية الطبية ومتابعة حملة حماية الكوادر في المشافي العامة وتوزيع مستلزمات الوقاية والحماية الشخصية.







