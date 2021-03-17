برلماني: مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تخدم الكثير من المواطنين

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالمواطنين من جميع الطبقات.









وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودى و متوسطى الدخل، تعتبر بدون فوائد لأنها بفائدة 3% متناقصة.









وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هذا الرقم قليل، ويساعد المواطنين على شراء الوحدات، مشير ا إلى أن الكثير من المواطنين سيستفيدون من تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسي.



