5 اتجاهات جديدة ومختلفة تتصدر خطوط موضة خريف 2021

تصدرت موضة خريف 2021 الأنظار ولاقت الاهتمام، بعد انتشار فيروس كورونا، ومشاهده الازياء من خلال الانترت، وعدم الاهتمام بكل ما يحيط عرض الأزياء والموضة في 2021.





وأضافت العديد من دور الأزياء لمستها مثل Chloé ومعاطف الباستيل الساحرة والدافئة Miu Miu، والملابس الأخرى من علامات تجارية مثل JW Anderson و Stella Jean و Jil Sander.





وسيجد المتسوقون الذين يعتبرون ارتداء الملابس مهمة أساسية الكثير من الفساتين الفاتنة من سيمون روشا وبرادا وباكو رابان وريك أوينز ، بالإضافة إلى أشكال الأزياء الراقية من لويس فويتون وباتو وروكساندا، والتي لاقت أعجاب الكثير من الأشخاص.





وأضاف الجينز الجديد الواسع في Christian Dior و Balenciaga لمسه جمالية مميزة في خريف 2021، والتنورات ذات الثنيات في Molly Goddard و Max Mara و Calvin Luo ، وذلك مع طبع شعار جديد في Chanel و Versace و Balmain، مما يضيف لمسات رقيقة ومختلفة.





وأضاف هذا الخريف اختلافا كبيرا بين الموضة في العام الماضي، وفي هذا العام استمد العديد من الثقافات المختلفة في اختيار الملابس والظهور بإطلالات لافته ومختلفة.



