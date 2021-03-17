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برلمان

إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:57 م
إيمان طلعت، عضو
إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن - عدسة: محمد المنشاوي - أشرف العمدة
قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المساحة المشتركة بين أعضاء التنسيقية من مختلف الأحزاب والمستقلين هي الوثيقة التي تم اعتمادها في بداية العمل داخل التنسيقية من جانب شباب السياسيين والتي نصت على الاتفاق على إعلاء مصلحة الوطن والوقوف خلف القيادة السياسية.

وأضافت طلعت خلال كلمتها بندوة "صدى البلد"، أن تنسيقية شباب الأحزاب لا تتميز فقط بالتنوع الفكري بل بالتنوع الجغرافي حيث تضم أعضاء من مختلف المحافظات، والتنوع من حيث النوع والسن، حيث تضم رجال وسيدات بأعمار متفاوتة من بداية سن الشباب حتى الثلاثنيات، مردفة: "احنا مرحلة جيل الوسط الذي يمتلك خبرات وعاش تجارب مختلفة".

وتابعت: "أن التنسيقية تتميز أيضا بالتنوع المهني أو التخصصي ما بين الطبيب والمهندس والمحامي والمدرس، فكل منا يعلم ما تحتاجه كافة فئات المجتمع وهو ما انعكس في تمثيل نواب التنسيقية داخل اللجان النوعية المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ والمساهمة في مناقشة التشريعات الخاصة بكل فئة، كما أن لدينا لجان موازية لهذه اللجان داخل التنسيقية نفسها".
إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو
إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو
إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو
إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو
إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو
إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو
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