إيمان طلعت: تنسيقية الشباب متنوعة فكريا وجغرافيا ومهنيا.. فيديو

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المساحة المشتركة بين أعضاء التنسيقية من مختلف الأحزاب والمستقلين هي الوثيقة التي تم اعتمادها في بداية العمل داخل التنسيقية من جانب شباب السياسيين والتي نصت على الاتفاق على إعلاء مصلحة الوطن والوقوف خلف القيادة السياسية.





وأضافت طلعت خلال كلمتها بندوة "صدى البلد"، أن تنسيقية شباب الأحزاب لا تتميز فقط بالتنوع الفكري بل بالتنوع الجغرافي حيث تضم أعضاء من مختلف المحافظات، والتنوع من حيث النوع والسن، حيث تضم رجال وسيدات بأعمار متفاوتة من بداية سن الشباب حتى الثلاثنيات، مردفة: "احنا مرحلة جيل الوسط الذي يمتلك خبرات وعاش تجارب مختلفة".



