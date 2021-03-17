بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟





طرق اكتشاف فيروس كورونا عديدة ، حيث يمكن من خلال أعراض كورونا فقط التعامل مع المريض على أنه حامل للفيروس، كذلك يمكن إجراء بعض التحاليل السريعة التي قد تكشف لك عن مدى احتمالية إصابتك بالفيروس، لكن هل فكرت في فكرة جديدة أخرى لفحص كورونا بواسطة بعض أنواع الكلاب؟





مشروع تجريبي في تايلاند يعتمد على استخدام الكلاب في تشخيص الإصابة بكورونا، حيث أجرى فريق في كلية الطب البيطري من جامعة شولالونكورن بتدريب الكلاب على كشف الإصابة بفيروس كورونا بشكل دقيق يصل إلى 95%.





على مدار 6 أشهر، قام الفريق بتدريب نوع من الكلاب وهو لابرادور ريتريفر، حيث يتم إطلاق تلك الكلاب لفحص عرق المصابين بكورونا من بين ست معلبات على عجلات دوارة.





خلال دقيقة واحدة ، استطاع الكلاب فحص 60 عينة ، حيث أن الكلاب استغرقت من ثانية واحدة إلى ثانيتين لرصد الفيروس، وذلك وفقًا لما قالته الدكتورة كايوالي شاتدارونج المشرفة على المشروع .





كيف يستطيع الكلاب القيام بذلك ؟





أوضحت الدكتورة أن الكلاب لن تحتاج إلى شم الناس مباشرة لكن يمكنها فحص عينات العَرق فقط ، وذكرت الباحثة التايلاندية أن الكلاب المدربة تستطيع رصد مركب عضوي متطاير يُفرز في عَرق المصابين بكورونا حتى في حالة عدم ظهور أعراض المرض.

منذ بداية جائحة فيروس كورونا ، وتوصل الباحثون لطريقة سريعة للكشف عن الفيروس كانت مسحة الأنف الشهيرة التي يتم اعتمادها في العالم أجمع للتأكد من مدى الإصابة بالفيروس التاجي، وبعدها ظهرت في الصين المسحة الشرجية بعد أن أكد العديد من الباحثين عدم دقة مسحة الأنف بشكل كامل وأثير حولها الجدل خلال الأشهر الماضية.