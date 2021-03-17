سموحة يخوض 3 وديات خلال توقف الدوري وبرنامج خاص لـ علي غزال

ويواجه سموحة كلا من الرجاء 21 مارس وإنبي 22 مارس وطلائع الجيش 24 مارس .

ووضع أحمد سامي برنامجا تأهيليا لـ علي غزال مدافع وسط الفريق العائد من الإصابة تحسبا للعودة في اللقاء المقبل أمام مصر المقاصة 2 أبريل المقبل بالجولة السابعة عشر ببطولة الدوري المصري.

وعقد أحمد سامي جلسة تحفيزية مع لاعبيه قبل خوض التدريبات من أجل تحقيق الفوز على مصر المقاصة وانتزاع ثلاثة نقاط لاقتحام المربع الذهبي لجدول الدوري المصري بعد تحقيق فوزا كبيرا على أسوان بخماسية خلال الجولة الماضية.





ويضع أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة استراتيجية جديدة من أجل تطوير أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية .



