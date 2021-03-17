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رياضة

سموحة يخوض 3 وديات خلال توقف الدوري وبرنامج خاص لـ علي غزال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:30 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
استقر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على خوض ثلاثة مباريات ودية في فترة توقف الدوري في الفترة من 20 مارس حتى نهاية شهر الجاري.

ويواجه سموحة كلا من الرجاء 21 مارس وإنبي 22 مارس وطلائع الجيش 24 مارس .

ووضع أحمد سامي برنامجا تأهيليا لـ علي غزال مدافع وسط الفريق العائد من الإصابة تحسبا للعودة في اللقاء المقبل أمام مصر المقاصة 2 أبريل المقبل بالجولة السابعة عشر ببطولة الدوري المصري.

وعقد أحمد سامي جلسة تحفيزية مع لاعبيه قبل خوض التدريبات من أجل تحقيق الفوز على مصر المقاصة وانتزاع ثلاثة نقاط لاقتحام المربع الذهبي لجدول الدوري المصري بعد تحقيق فوزا كبيرا على أسوان بخماسية خلال الجولة الماضية.

ويضع أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة استراتيجية جديدة من أجل تطوير أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية .

واستغل المدير الفنى فترة الراحة السلبية التى منحها للفريق لمدة 3 أيام فى مشاهدة مباريات مصر المقاصة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة المرتقبة بينهم فى الدورى فى الجولة القادمة من الدورى.

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