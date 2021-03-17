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رياضة

غادة حسام: تعاهدنا على الفوز بكل البطولات قبل بداية الموسم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبرت غادة حسام، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي عن سعادتها الشديدة بالحصول على بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 27-20.

وقالت غادة إن لاعبات الأهلي كان لديهن رغبة شديدة في الفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير النادي.

وأوضحت أن اللاعبات تعاهدن منذ بداية الموسم على بذل قصارى جهدهن للفوز بكل البطولات، ولذلك ظهر الجميع بمستوى مميز.

وأشادت غادة حسام بزميلاتها في الفريق، اللاتي قدمن مستوى جيدًا منذ انطلاق الموسم الجاري، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، الذي جهز اللاعبات بشكل جيد لتلك المباراة.

واختتمت تصريحاتها مؤكدة أن الأهلي لديه رغبة قوية في حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، خاصة بطولة الدوري.
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