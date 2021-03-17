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أخبار العالم

البحرين توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي.. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:21 م
الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية
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محمود نوفل
 أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا عاجلا بشأن الأحداث التي وقعت في دولة النيجر حيث ادانت الهجوم الإرهابي الذي وقع في غرب جمهورية النيجر قرب الحدود مع جمهورية مالي. 

وكان الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين. 

وأعربت الخارجية البحرينية في بيانها عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة وشعب النيجر الصديق في هذه الجريمة الشنيعة. 

وأكدت الخارجية  على موقف المملكة الراسخ الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت دوافعه أو مبررات. 

ودعت الخارجية البحرينية الي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله
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