يا شربيني يا عسل .. أحمد السعدني يهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة النجمة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 36.

ونشر أحمد السعدني صورة للفنانة دينا الشربيني من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلق قائلاً: عيد ميلاد سعيد يا شربيني يا عسل .

وكانت تعرضت دينا الشربينى الى الخيانة من خطيبها بعد ان شاهدته يخونها مع صديقتها وهو ما اعترفت به مع الاعلامية راغدة شلهوب.

وكانت تعرضت دينا الشربينى الى الخيانة من خطيبها بعد ان شاهدته يخونها مع صديقتها وهو ما اعترفت به مع الاعلامية راغدة شلهوب.

في نوفمبر 2013، ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على دينا الشربيني في شقة بالزمالك في قضية تعاطي مخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.

في نوفمبر 2013، ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على دينا الشربيني في شقة بالزمالك في قضية تعاطي مخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.

عادت دينا الشربيني بقوة للتمثيل في 2016 بمشاركتها في مسلسل “جراند أوتيل” مع عمرو يوسف، أحمد داود، أمينة خليل، محمد ممدوح، أنوشكا، سوسن بدر، وفي نفس العام شاركت بمسلسل “أفراح القبة” بطولة منى زكي، سوسن بدر، إياد نصار، جمال سليمان، صبا مبارك، رانيا يوسف.



