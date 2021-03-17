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محافظات

محافظ قنا يعلن عن فتح باب التقديم لوظائف بالبنك الأهلى المصرى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:25 م
البنك الأهلى
البنك الأهلى
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يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف بالبنك الأهلي المصري لخريجي كلية التجارة من أبناء محافظة قنا من الجنسين.


وأوضح محافظ قنا، أن البنك حدد عددا من الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمين تتضمن : أن يكون المتقدم حاصلا علي بكالوريوس كلية التجارة دفعات " 2018- 2019- 2020 " بتقدير عام تراكمي جيد فأعلى، و ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق.


كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين، و يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.


أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، فتتضمن "صورة من المؤهل الدراسي- صورة من البطاقة الشخصية- صورة من شهادة التجنيد أو الإعفاء منها".


يتم التقديم في الوظائف الخالية بالبنك الأهلي المصري من خلال موقع البنك الأهلي للتوظيف.

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications


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