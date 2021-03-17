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فن

مكاني السعيد.. أحدث ظهور لـ علا رشدي علي البحر.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:28 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة علا رشدي، صورة جديدة لها  علي البحر    من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت علا رشدي على الصورة قائلة: في مكاني السعيد .

يذكر ان تصدرت الفنانة علا رشدي، مؤشرات البحث بـ جوجل بعد حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس. 

وظهرت علا رشدي في الحلقة برفقة زوجها الفنان أحمد داوود حيث كشفا عن أسرار حياتهما الزوجية وكواليس اقامتهما لحفل زفاف. 

و كانت قد شاركت  علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 


مكاني السعيد.. أحدث ظهور لـ علا رشدي علي البحر.. شاهد
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