محافظ الإسكندرية للنواب: لدينا 163 برجا مائلا و2300 عقار عمرها أكثر من 100 سنة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة فيها 99 سوقا عشوائيا، وتتم المواجهة لكن الأمر صعب، ويحتاج إلى تكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب.





وتحدث "الشريف"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن سوق الهانوفيل وحل مشكلته،





وتابع: "سوق الـ 30 أشرت إلي إزالته، وسوق المعهد الديني يحتاج إلى مساعدتكم فيه، حيث يوجد آلاف من الباعة الجائلين، ومشكلته ممتدة من عام 2007، والأمر صعب جدا، تعالوا انزلوا معانا هتشوفوا عشوائية وبلطجة، وشوفوا المعاناة التي نعانيها".





وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، عن العقارات الآيلة للسقوط في حي العامرية أول وثاني، قال المحافظ: "لمست مشكلة كبيرة جدا نعاني منها، مساكن بنيت في الثمانينات والتسعينات، متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدا من الأسر، طيب أعمل إيه هل يتم ترميمها من الموازنة العامة وهي أملاك خاصة، وهناك مناطق ستنقل لبشائر الخير"، مشيرا إلي وجود 163 برج مائل.





وكشف اللواء محمد الشريف، عن وجود نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 سنة، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة، قائلا: "عندنا مشاكل كثيرة في الإسكندرية، والنواب لامسوها، ونحتاج للمشاركة في حلها".





وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم حصر 83 سوقا عشوائيا في الإسكندرية، ما بين تجاري وغذائي، مشيرا إلي أن هناك معوقا وهو عدم توفير أراضٍ لتتم إزالة هذه الأسواق، واستبدالها حسب الحاجة إليها.





وتابع صديق "لو توفرت أراضٍ بالتخصيص، أنا مستعد اشتغل في أي وقت، لأن آفة العشوائيات هي الأسواق العشوائية، لو تم حلها ستحل جزءا كبيرا من العشوائيات، وورد لي خطاب من المحافظة يفيد بعدم وجود أراضٍ، ونحن علي استعداد لأي تحرك على الأرض مع أي جهة".