فريق الكرة الخماسية بالقابضة للمطارات يقترب من التأهل لبطولة الجمهورية للشركات

اقترب فريق كرة القدم الخماسية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من تحقيق إنجاز رياضي غير مسبوق في تاريخ الشركة بالمشاركة فى بطولة الجمهورية للكرة الخماسية للشركات التى تقام كل عام بمدينة بورسعيد، وذلك بعد تغلبه اليوم على فريق شركة فايزر للأدوية بنتيجة ٥/٢ في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية.





وبهذا الفوز الكبير أصبح فريق القابضة للمطارات على بعد مباراة واحدة من أجل حسم التأهل والمشاركة في بطولة الجمهورية للشركات هذا العام.





وأشاد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأداء اللاعبين والجهاز الفني والإداري والقائمين على لجنة النشاط الرياضي بالشركة القابضة برئاسة المحاسب عبد ربه الأشول ومحمد عثمان سكرتير اللجنة، متمنيا لهم التوفيق في مباراتهم القادمة من أجل حسم التأهل والتمثيل المشرف لاسم الشركة القابضة للمطارات في بطولة الجمهورية.





كان المهندس محمد سعيد محروس قام بتكريم الفريق في بداية الموسم لتحقيقه انجازا رياضيا كبيرا بصعوده لدوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية للشركات لأول مرة في تاريخ الشركة، ووجه محروس حينها بتقديم الدعم اللازم للفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج.



