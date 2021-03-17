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ديني

تفاصيل سير العمل ونظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الترم الثاني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:50 م
تفاصيل سير العمل
تفاصيل سير العمل ونظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل سير العمل بالفصل الدراسي الثاني، منوها إلى أن نظام الدراسة سيكون بالتناوب كما حدث في الفصل الدراسي الأول.

ونبه قطاع المعاهد، إلى ضرورة التواصل مع الإدارات التعليمية لمعرفة استلام المعاهد للكتب الدراسية ومتابعة الإدارات للمعاهد لمعرفة مدى استلام الطلاب للكتب، وإرسال إفادة من الإدارات التعليمية بمدى استلام الطلاب للكتب، أما بالنسبة للمناهج الدراسية مقسمة حسب الأسبوع وليس الشهر.

وأوضح أنه بالنسبة للدراسة ستكون عبر الانترنت، والفصل المدرسي، والدمج، والتواصل مع المعلمين وإدارة المعهد، مشيرا إلى أهمية مراعاة الربط بين الدروس الإلكترونية وما يتم دراسته وشرحه بالفصل ومتابعة ذلك من قبل إدارة المعهد والموجهين والمديرين.

وكلف القطاه الموجهين وموجهي العموم بمتابعة الاجراءات الاحترازية كاملة دون تراخ حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالمؤسسة التعليمية ومتابعة العملية التعليمية وفي حالة وجود أي نقص في أدوزات التعقيم يتم اخطار قطاع المعاهد بذلك.

وأكد أن هناك نموذج مطبوع يتم إرساله بموافقة ولي الأمر والطالب على تاجيل الامتحان، وبالنسبة لنظام الامتحانات سيكون هناك اختبارات شهرية في نهاية شهر مارس وأبريل ومايو لطلاب النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية على أن تكون إلزامية لجميع الطلاب.
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