أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية الفاخرة ، عن عملها على جيلها الجديد من طراز AMG C63 موديل 2022 ، منذ فترة كبيرة، مؤكدة انه سيكون غير تقليدي.





وظهرت بالفعل السيارة مرسيدس AMG C63 موديل 2022، اثناء اختبار نموذجها الأولى المموه بالكامل، بأداء قوى يصل الى 550 حصان .





وتأتي السيارة مرسيدس AMG C63 موديل 2022 ، بالعديد من المميزات الإضافية مثل المعدات على غطاء المحرك ، والمكابح الضخمة خلف الجنوط الأمامية، مع إطارات كبيرة في الأمام والخلف، مع شبك باناميرا في الأمام، وفي الخلف، تأتي بعوادم رباعية.





وتتميز السيارة مرسيدس AMG C63 موديل 2022 بمحرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.0 لتر المستخدم في AMG A45، لكن سيتم إقرانه بنظام هجين، وسيستخدم النظام محرك داخلي بالإضافة إلى محرك كهربائي منفصل مثبت على المحور الخلفي، وسيولد المحرك نفسه أكثر من 400 حصان، وبمساعدة كهربائية قد تصل القوة الإجمالية إلى 550 حصانا، مع نظام دفع على جميع العجلات.





واكد خبراء السيارات ان السيارة مرسيدس AMG C63 موديل 2022 ستستبدل المحرك V8 المذهل الذى كان في الجيل الماضي من هذا الطراز.





وكشفت بعض المصادر ان معدات الاختبار الموضوعة على غطاء المحرك مرتبطة باختبار نظام التعليق، ومن الممكن أن تكون مستشعرات لدرجة الحرارة.





كما اكد الخبراء ان السيارة مرسيدس AMG C63 ، سيتم تدشينها في وقت لاحق من هذا العام لتُباع كموديل 2022.