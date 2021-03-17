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فن

هالة صدقي تحتفل بميلاد بوسي شلبي.. والإعلامية تعلق: "أختى وعشرة عمري"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي فى الصورة برفقة الفنانة هالة صدقي أثناء الإحتفال بعيد ميلادها، وعلقت على الصورة قائلة: "أختي وعشرة العمر هلولة قلبي".

كانت الإعلامية بوسي شلبي أحيت ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت بوسي شلبي صورة لها برفقة الراحلة ماجدة وعلقت على الصورة قائلة: "الذكرى السنوية اليوم الله يرحمها.. الفاتحة #ماجدة".

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامجها الفني "أحلى النجوم"، والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية. 
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