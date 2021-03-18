مواعيد الامتحانات الشهرية للمعاهد الأزهرية بالترم الثاني

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد الامتحانات الشهرية، للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.

وذكر قطاع المعاهد، أن امتحان شهر مارس يبدأ من 27 مارس حتى 31 مارس 2021، و امتحان شهر أبريل يبدأ من 24 أبريل حتى 29 أبريل 2021، وامتحان شهر مايو يبدأ من 22 مايو حتى 27 مايو 2021.

وذكر أن من تخلف عن امتحان الفصل الأول يكون هناك سؤال للمتخلفين في شهر مايو ، مطالبا ب انتقاء أفضل العناصر لوضع الامتحانات تحت إشراف المنطقة الأزهرية.





وبالنسبة لدرجات الفصل الأول للطلاب لا تمثل نجاحًا أو رسوبًا إلا بعد إعلان نتيجة آخر العام، مشددا على ضرورة م راعاة مواصفات الورقة الامتحانية من قبل الموجهين وموجهي العموم.



