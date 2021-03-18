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مواعيد الامتحانات الشهرية للمعاهد الأزهرية بالترم الثاني

الخميس 18/مارس/2021 - 02:59 ص
مواعيد الامتحانات
مواعيد الامتحانات الشهرية للمعاهد الأزهرية بالترم الثاني
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد الامتحانات الشهرية، للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.

وذكر قطاع المعاهد، أن امتحان شهر مارس يبدأ من 27 مارس حتى 31 مارس 2021، وامتحان شهر أبريل يبدأ من 24 أبريل حتى 29 أبريل 2021، وامتحان شهر مايو يبدأ من 22 مايو حتى 27 مايو 2021.

وذكر أن من تخلف عن امتحان الفصل الأول يكون هناك سؤال للمتخلفين في شهر مايو ، مطالبا بانتقاء أفضل العناصر لوضع الامتحانات تحت إشراف المنطقة الأزهرية.

وبالنسبة لدرجات الفصل الأول للطلاب لا تمثل نجاحًا أو رسوبًا إلا بعد إعلان نتيجة آخر العام، مشددا على ضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية من قبل الموجهين وموجهي العموم.

وشدد قطاع المعاهد على تخصيص أسبوع كامل للامتحانات من كل شهر دون التأثير على المناهج وخطة الدراسة، منبها على المحافظة على الانضباط أثناء أعمال الامتحانات (التعقيم، التباعد، عدم استخدام التليفون المحمول).
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