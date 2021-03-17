عيد ست الحبايب | الشال يتراجع أمام الموبايل.. والمعلمة تستحوذ على دور الأم

تحتفل مصر وعدة دول حول العالم في 21 مارس من كل عام بـ"عيد الأم"، الذي يتزامن مع حلول فصل الربيع وهو فصل العطاء والصفاء والخير، ويختلف موعد الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى.





وترجع قصة اختيار يوم 21 مارس فى مصر إلى الصحفي الراحل علي أمين وأخيه مصطفى أمين – مؤسسي جريدة أخبار اليوم، حيث كتب علي أمين في زاويته الصحفية اليومية "فكرة" دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم وفي 9/ 12 /1955 إثر زيارة قامت بها احدى الأمهات للراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تمامًا ، حيث قال: لم لا نتفق علي يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" نجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق، وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا يا أمي.





طريقة الاحتفال



تختلف طريقة الاحتفال والهدايا المرتبطة بعيد الأم أو يوم الأم من أسرة لأسرة ومن فرد إلى آخر والتي شهدت تطورا مع تسارع وتيرة الزمن والأحداث وتبدل الأولويات والمطالب، لكن يظل الاحتفال احتفال، وتظل الأم هي نبراس الحياة الذي ينير عتمتها ويضفي على قسوتها قليلا من اللين.





تطور الهدايا



روت "س، ر" تجربتها الشخصية مع الهدايا المقدمة في هذا اليوم واختلافها قديما وحديثا حيث عاصرت الفترتين قائلة: الوردة كانت الشعار الأساسي لهذا اليوم إضافة إلى كارت موسيقى وشال، فالوردة والكارت كانا من أكثر الهدايا مبيعا في هذا الوقت، معقبة: "كنا نقوم بجلب وردة حمراء ونقدمها مع كارت موسيقى معروف جدا في هذا التوقيت وكنا نقدمه بشكل مفاجئ في أجواء جميلة ولكن الآن أصبح الأمر مختلف تماما كثيرا وسادت الهدايا باهظة الثمن من موبايل وسيارة إلى سفرية خارج البلاد وقطعة ذهبية".





وتابعت: انتهى زمن الوردة وكارت الموسيقى وظهر عهد الحلل والكوبايات والأجهزة الكهربائية ومن وجهة نظري أرى أنه شيء سيئ قضى على الأجواء الجميلة وبدأنا بالتفكير في حجم الهدايا وليس في اليوم نفسه وكيفية المفأجاة لذلك شعور الاحتفال تغير كثيرا عن زمان".





الشال يفقد بريقه أمام الموبايل



كان الشال الأسود مسيطرا في فترة من الفترات خلال الاحتفال بـ يوم الأم وكان يعتبر من أكثر الهدايا انتشارا في تسعينيات القرن الماضي، ويتم عرضه بطريقة مبهرة في الأسواق تجذب الزبائن، ويلاحظ وجوده كغطاء على رأس كل أم خاصة بعد انتهاء الاحتفالات، ولكن مع تبدل الحال دخلت ضمن هدايا الاحتفال الأدوات المنزلية والكهربائية وعندما تسارعت الوتيرة أصبح الموبايل بمختلف أنواعه العامل المشترك في كل الاحتفالات.

من الريف إلى الحضر.. تعرف علي طرق الاحتفال بـ عيد الأم



يختلف الاحتفال بعيد الأم من الريف إلى الحضر وكذلك الطريقة ونوعية الهدايا التي تقدم بسبب اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي، ففي الريف يتم الاحتفال بشكل تقليدي جدا حيث يكتفي الابن بتقديم وردة أو المعايدة شفويا فقط، وقد يفقد هذا اليوم شغف الاحتفال به في الأرياف ويمر مرور الكرام بسبب العادات والتقاليد، أما بالنسبة للاحتفال بعيد الأم في الحضر فهناك فارقا كبيرا حيث يكون اليوم مصحوبا بحالة من البهجة داخل البيوت والأماكن العامة وتخصص له أغاني معينة وتقدم الهدايا الباهظة الثمن





المعلمة والخالة والجدة ينافسن الأم