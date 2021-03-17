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اقتصاد

الاسكندرية لتداول الحاويات تحقق 875 مليون جنيه أرباحا في 8 أشهر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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علياء فوزي
كشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام عن تراجع أرباحها في أول 8 شهور من العام المالي الجاري 2020/2021.

وقالت الشركة، إنها سجلت صافي ربح بلغ 875.244 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 883.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت إلى أن إيرادات الشركة تراجعت خلال الثمانية أشهر لتسجل 1.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الشركة سجلت صافي ربح بلغ 625.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 736.06 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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