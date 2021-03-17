"هنصوم بصحة" ملتقى لتعلم الصوم الصحي لجميع الأعمار

تنطلق فعاليات مؤتمر "هنصوم بصحة" يوم ٩ أبريل المقبل، وذلك في يوم صحي، ترفيهي، عائلي، حيث يستهدف اليوم توعية الأسرة المصرية بكيفية الصيام خلال شهر رمضان بشكل صحي وكذلك مرضى الأمراض المزمنة.









وأوضحت الدكتورة مروة جودت، رئيس شركة " سيرفيستور"، أن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق والدكتور عمرو حسن مساعد وزيرة الصحة للقومي للسكان السابق سيشاركان فى فعاليات اليوم للحديث عن كيفية صيام مرضى القلب بشكل آمن وكيفية صيام الحوامل والمرضعات دون تشكيل أى خطورة عليهم خلال فترة الصيام.









كما سيحضر فعاليات اليوم كابتن نور خطاب مدرب المشاهير للحديث عن كيفية ممارسة الرياضة بشكل سليم خلال شهر رمضان، وفرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ للحديث عن كيفية الاهتمام بالشعر والبشرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إحدى مشاهير السوشيال ميديا "إيمي أكمل اللبدراني" التي تمكنت من تحويل كشك صغير لمصنع وهي في الثامنة والعشرين من عمرها بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها وكذلك كيفية تنسيق الملابس خلال شهر رمضان.







