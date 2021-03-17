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هالة السعيد: تدريب 2 مليون سيدة على ريادة الأعمال ضمن مشروع تنمية الأسرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:14 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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داليا أحمد
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف إلى تنمية وتحسين جودة حياة المواطن، متابعة أن هناك زيادة فى معدلات النمو السكانى المتتالية ويجب الحفاظ عليها والاهتمام بالتعليم والصحة والتغذية.

وأكدت "السعيد" ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هذه الخطة تستهدف إرتقاء  خصائص السكان من حصة وتعليم ورياضة وثقافة وطاقة لزيادة المعدلات السكانية حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي ، لافتة الى أن زيادة عدد الأفراد مع زيادة الدخل لن يشعر المواطن بأى زيادة.

أوضحت  وزيرة التخطيط، أنه يتم تدريب 2 مليون سيدة فى أنحاء المحافظة على 3 سنوات على ريادة الأعمال وتنفيذ المشروعات .

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