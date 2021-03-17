بها شاشات LCD وكاميرات مراقبة.. تعرف على مميزات عربات المترو الجديدة

تسعى وزارة النقل لتطوير قطارات مترو الأنفاق سواء من خلال الصيانة أو دخول قطارات جديدة للخطوط كافة.









وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن تفاصيل صفقة القطارات الجديدة ومميزاتها.









تفاصيل الصفقة

وصل أمس القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، حيث استقبلت وزارة النقل مكونات القطار الأول من الـ 10 قطارات التى سيتم تجميعها محليًا بشركة سيماف المصرية من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي.









اشتملت مكونات القطارات التي سيتم تجميعها بمصر على "هياكل العربات – المعدات – الكراسي – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية".









صفقة القطارات الجديدة مبرمة مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدًا "سيتم تجميع 10 منها محليًا في مصر".









تعمل القطارات الجديدة بالخط الثالث للمترو بالإضافة إلى أعمال الصيانة من قبل الشركة للقطارات لمدة ثماني سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري "من الخزانة العامة للدولة" وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.









تجري حاليًا أعمال الاختبارات الديناميكية على القطارات التى يتم توريدها داخل ورش "العباسية والسلام"، القطار الأول أنهى جميع الاختبارات التى تتم عليه وتم ضمه فعليًا لأسطول القطارات العاملة على الخط.









مميزات القطارات الجديدة

= يتمتع بنظام تكييف عالي السعة.