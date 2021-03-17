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رياضة

انتهاء أزمة رعاية بطل التايكوندو سيف عيسى استعدادا للأولمبياد..فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:45 م
وزير الرياضة مع سيف
وزير الرياضة مع سيف عيسى
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو لبحث مطالب اللاعب من دعم ورعاية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

أعلن الدكتور أشرف صبحي عن انضمام اللاعب سيف عيسى إلى برنامج الوزارة لرعاية ودعم اللاعبين الواعدين المتوقع لهم المنافسة في أولمبياد طوكيو، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الشباب والرياضة على استمرار تدريبات اللاعب مع المنتخب الوطني للتايكوندو وفق الخطة التدريبية المحددة بين جهاز المنتخب واتحاد التايكوندو في إطار جاهزية اللاعب لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية. 

وأوضح وزير الرياضة الحرص على دعم ومؤازرة لاعبي مصر، والاستجابة لكافة مطالبهم، وتهيئة المناخ المناسب المحيط بهم للتركيز في تدريباتهم لتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية في مختلف البطولات الدولية.
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