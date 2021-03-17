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مبادرة التمويل العقاري.. البنك المركزي: الشقق لـ المحتاجين وليس للتجار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:28 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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البهى عمرو
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن الدولة أطلقت مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل، موضحًا أن الدولة توفر الشقق لـ المحتاجين وليس للتجار، موضحًا أن البنك المركزي سيغطى 200 ألف شقة فى حال إذا كان ثمن الشقة 500 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن شرط الحصول على وحدة سكنية ألا يكون حصل على أى شقة فى أى مبادرة سابقة.

ولفت إلى أن فوق سن الستين لهم وحدات سكنية بشروط مختلفة والمقدم يصل لـ 40% فأكثر من إجمالى السعر.

وأشار إلى أن المواطن لا يحق ان يبيع الشقة الا بعد 7 سنوات، وذلك لكى يستفيد المواطن منها.

وأوضح أن المواطن يستلم الشقة كاملة المرافقة، و مسجلة وبلا يوجد بها أى مشكلات.
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