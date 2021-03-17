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طرح كراسة شروط مبادرة البنك المركزي بخصوص التمويل العقاري خلال أيام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:44 م
وحدات سكنية
وحدات سكنية
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البهى عمرو
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودى و متوسطى الدخل، سوف تخدم العديد من المواطنين، موضحا أن مبادرة البنك المركزى تغطى محدودى ومتوسطى الدخل. 


وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن البنك يدعم الأعزب الذى لا يزيد دخله الصافى عن 4500 جنيه فى الشهر، والأسرة التي لا يزيد دخلها عن 6000 جنيه.


ولفت إلى أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودى الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه.


وأشار إلى أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطى الدخل لا يزيد عن مليون جنيه، وأن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيهًا لمدة 30 عامًا بالنسبة لمحدودى الدخل بفائدة 3%.


وأوضح أن سعر الفائدة لن يتغير عن القسط الشهري الذى يدفعه المواطن خلال 30 عامًا، وأن الفائدة ثابتة وتكون على المبلغ المتبقي.


وتابع أنه إذا كان سعر الشقة 400 ألف جنيه يكون القسط الشهري 1700 جنيه، مؤكدا أنه سيتم خلال أيام طرح كراسة شروط مبادرة البنك المركزي.
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