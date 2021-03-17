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أخبار العالم

الحالات تقترب من 10 آلاف إصابة.. تصريحات مهمة للعاهل الأردني بشأن كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:22 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاء عاجلا في قصر الحسينية اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء عدد من لجان المجلس. 

وشدد العاهل الأردني بحسب صحيفة الدستور"، علي ضرورة الإسراع في الحد من انتشار الجائحة، لتوفير البيئة المناسبة لفتح القطاعات بشكل آمن ومدروس، وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات الحيوية التي تضررت بفعل الوباء، مؤكدا أن الأولوية دائما هي صحة المواطنين وسلامتهم.

وطالب الملك الأردني الجميع بضرورة تعاون الجميع والالتزام بتعليمات السلامة العامة من أجل السيطرة على انتشار وباء "كورونا"، في ظل ارتفاع أرقام الإصابات.

كما بين العاهل الأردني ان هناك جهودا متواصلة وحثيثة لزيادة أعداد اللقاحات وتوفيرها بأسرع وقت ممكن في المملكة، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشديدة للحصول على اللقاح.

وفي سياق اخر؛ أكد الملك عبد الله علي ضرورة المضي قدمًا بجرأة وقوة في الإصلاح الإداري، ومواصلة جهود التنمية السياسية.

بدوره ، افاد رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز بأن  الأولوية هي السيطرة والقضاء على الوباء، ووضع استراتيجية شاملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، مشددا على أهمية الإصلاح الإداري والتنمية السياسية.

من جانبهم، ثمن الحضور موقف العاهل الأردني  بعد حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد، والتوجيهات الملكية بضرورة عدم التهاون مع من يثبت تقصيره في حماية أرواح الأردنيين، مؤكدين التزامهم بمواصلة نهج التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، لترجمة رؤية جلالته للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يشار الي ان الصحة الأردنية،اعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 56 حالة وفاة بسبب الفيروس. 
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