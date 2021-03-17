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سيارات

رابطة السيارات : شكوى ضد سياسة الموزع الواحد لمنع الاحتكار بالسوق المحلي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:20 م
أسامة أبو المجد رئيس
أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات
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كريم عاطف

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات المصرية إن هناك ممارسات احتكارية تتم داخل سوق السيارات المحلية منذ فترة من قبل الوكلاء والموزعين المشاركين في سياسة الموزع الواحد .


وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لـ "صدى البلد" انه يتم اعداد شكوى رسمية لجهاز حماية المنافسة ، المقام بناء على القانون رقم 5 لعام 2005 لمنع مثل هذه الممارسات التي تضر بمصالح القطاع ككل .


وأوضح رئيس رابطة السيارات ان سياسة الموزع الواحد تقوم على أساس اختصاص الوكيل لموزع او اكثر محددين لتوزيع بعض الطرازات وحرمان الشركات الأخرى المنضمة لشبكة التوزيع من حصصها.


وأكد أبو المجد ان الموزعين المعتمدين المحددين يقومون بالتحكم في تسعير السيارات داخل السوق المحلى وهو ما يخالف أحكام القانون ولوائح تنظيم التجارة الحرة.


وتابع أبو المجد ان سياسة الاحتكار والتسعير الخاطئة تؤدى الى انتشار ظاهرة الأوفر برايس التي تتسبب في زيادة أسعار الطرازات الجديدة من قبل شركات السيارات .


كما أن الاحتكار بسوق السيارات وتقليص الكميات المطروحة من الطرازات ،  تسبب فى ظهور ظاهرة خروج العديد من الكيانات والشركات الصغيرة وتوقفها عن النشاط.


وأكد أبو المجد انه سيتم تقديم الشكوى لجهاز حماية المنافسة لسرعة تدخل كافة الأجهزة والجهات الرقابية لإعادة تنظيم العمل داخل سوق السيارات لإنقاذه وخلق بيئة تنافسية سوية داخل السوق المحلى المصري .

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