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فن

مكانش له لازمة.. رد غريب من شيرين على سؤال لماذا أغلقت صفحتها على السوشيال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:29 م
شيرين
شيرين
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شيماء عبد السلام
ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحد معجبيها الذي سألها عن سبب غلق كل صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عدا تويتر.

وعلقت شيرين عبد الوهاب بفيديو قائلة :"مكانش له لازمة خالص"، حيث أثار الرد إستغراب متابعيها.

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا ، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" إحتفالًا ببداية العام الجديد.

تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".

أغنية "أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد اسماعيل.
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