محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية للرصف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة تحتاج إلى زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بملف الرصف.





مشيرًا إلى أننا نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة تلك الاعتمادات والتي بها نستطيع التغلب علي جميع التحديات التي تواجههنا كمحافظة في قطاع رصف الطرق ورفع كفاءتها.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب وتتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية وعلي رأسها؛ رصف وتأهيل الطرق، والأسواق والمواقف العشوائية، وملفات العقارات الآيلة للسقوط، والتصالح، والإنارة العامة.





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واستعرض المحافظ أهم المشروعات التي تتم بالإسكندرية؛ وعلي رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أنه طالب وزارة التنمية المحلية، بإضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية فى الريف المصرى.





وخلال الاجتماع؛ أكد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت العديد من أعمال التطوير والمشروعات القومية الكبري التي جاءت في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتطرق المحافظ إلي المشروعات القومية المنفذة ومنها؛ مشروع "تطوير محور المحمودية" والذي ساهم بشكل كبير في سيولة الحركة المرورية، ومشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وإطلاق مشروع الهوية البصرية، والعمل على تطوير حلقة السمك علي أعلي مستوي تليق بالمحافظة.





كما استعرض أهم التحديات التي تواجه المحافظة، والمتمثلة أزمة توك توك، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.





وأوضح أنه يتم الدراسة مع المرور لتحديد الشوارع المسموح للتوك توك السير فيها والشوارع الغير مسموح واستمرار المتابعة وإتخاذ الإجراءات الرادعة فى حالة مخالفة خطوط السير المسموح بها.





كما أشار إلى رؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقًا للدراسات الأمنية.





علي الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أهمية مثل هذه الجلسات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش على جدول أعمالها، وتحقيق نتائج إيجابية، كما أنها تهدف إلى الوصول لتطوير مؤسسي متكامل.





جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب وجميع الجهات المعنية.