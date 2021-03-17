شاهد .. آيتن عامر تهنئ أحمد فهمي بـ عيد ميلاده

حرصت الفنانة آيتن عامر على تهنئة الفنان احمد فهمي بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





ونشرت آيتن عامر صورة لها برفقة احمد فهمي وعلقت قائلة : عيد ميلاد سعيد.





وكانت قد قالت الفنانه آيتن عامر، إنها ستبدأ تصوير مسلسل "كل ما نفترق " بدايه شهر مارس الجاري.





وأضافت في تصريح لــ " صدى البلد ": " استمريت في تصوير مسلسل كوفيد 25 حتي نهايه شهر فبراير، ثم بدات تصوير مسلسل" كل ما نفترق" لمدة 20 يوما في الديكور الخاص بي على أن أعود بعد ذلك لاستكمال تصوير مسلسل "كوفيد 25".





مسلسل كوفيد 25 بطوله يوسف الشريف، آيتن عامر، إدوارد، إسلام جمال، حمد صلاح حسني ؛ أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.





أما مسلسل "كل ما نفترق" يشارك في بطولته: ريهام حجاج،ايتن عامر؛ أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، ، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي وطارق الجنايني.