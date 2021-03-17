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حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي بأجرة على طريق بنها - المنصورة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:18 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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إبراهيم الهوارى
شهد طريق بنها – المنصورة تكدسا مرورياً إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأجرة بسبب السرعة. 
انتقلت اجهزة الامن وسيارات الاسعاف وتم نقل 4 مصابين في الحادث وتجنيب السيارتين عن الطريق لفتحه امام السيارات واعادة الحركه المروريه إلى طبيعتها وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد امجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد وقوع حادث تصادم بطريق بنها – المنصورة وتعطل حركة المرور جراء الحادث.

انتقلت قوة أمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارتين وتم نقلهم لمستشفى بنها العام وتم رفع السيارتين عن الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق فور نشوبه وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد من بينهم اثننين فى حالة خطرة وتم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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