عضو القومى للمرأة : المجلس يعمل على الارتقاء بأوضاع المرأة فى ظل أزمة كورونا

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن أحد محاور استراتيجية النهوض بالمرأة هو التمكين الاقتصادى، موضحة أن المجلس يعمل علي هذا المحور بأساليب متعددة ومنها تدريب السيدات على ريادة الأعمال.





وأضافت" يحيى" فى تصريح لـ صدى البلد أن المجلس يعمل على الارتقاء بأوضاع المرأة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة الموجودة بسبب أزمة كورونا وظروف الإصلاح الإقتصادى.





وأكدت أن زيادة أعداد السيدات صاحبات المشروعات يساهم بشكل كبير فى النهوض بالمجتمع وزيادة الإنتاجية، لافتة إلى أن عددا كبيرا من السيدات هن معيلات لأسرهن وهذه المشروعات ستساعد فى تحسين دخلهن وتحسين مستوى المعيشة لهذه الأسر.



