«مبادرة إحلال السيارات» .. مطالبات بإلغاء شرط مرور الـ 3 سنوات على الملكية.. فيديو

قال طارق عوض، المتحدث الإعلامي باسم صندوق الإحلال والتجديد للسيارات بوزارة المالية، إن شرط مرور 3 سنوات على ملكية السيارة لإحلال السيارة، الهدف منه نقطة نظام وغلق الباب أمام التلاعب.





وأشار "عوض" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن الصندوق يرصد حاليا أراء المواطنين ومقترحاتهم وشكاويهم، وسيتم مناقشتها، ومن الوارد إلغاء هذا الشرط، مضيفا أن المبادرات الناشئة غالبا يتم إضافة أو إلغاء أي شروط بناء على التجربة.





ولفت إلى أن هناك شرطاً بأن تكون السيارات المتقدمة مر عليها 20 سنة من تاريخ صنعها فأكثر، وأن يكون قائد السيارة حاملا رخصة سارية تحمل بيانات مالكها.





وأضاف أن إجمالي من دخل إلى الموقع منذ تأسيسه حتى الآن 59 ألف مواطن، مردفا أن المبادرة تشترط أن يكون المتقدمين بين أعمار من 21 إلى 65 عامًا.