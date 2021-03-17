النجم الساحلي يسقط أمام ساليتاس بالكونفدرالية

تعرض النجم الساحلي لهزيمة قاسية من مضيفة ساليتاس البوركيني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.





بدأ النجم الساحلي بضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو ساليتاس البوركيني من التصدي لكافة الهجمات وتشكيل بعض الهجمات المرتدة على مرمي النجم .