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رياضة

النجم الساحلي يسقط أمام ساليتاس بالكونفدرالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:37 م
النجم الساحلي يسقط
النجم الساحلي يسقط أمام ساليتاس بالكونفيدرالية
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حسام الحارتي
تعرض النجم الساحلي لهزيمة قاسية من مضيفة ساليتاس البوركيني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية  الإفريقية.

بدأ النجم الساحلي بضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو ساليتاس البوركيني من التصدي لكافة الهجمات وتشكيل بعض الهجمات المرتدة على مرمي النجم .

وصمد دفاع النجم الساحلي طوال المباراة حتى تمكن ساليتاس أوليفار لاعب ساليتاس البوركيني من إحراز هدف الفوز في الدقيقة "83"، بعد إستغلال خطأ خروج رامي القابسي حارس النجم الساحلي.

وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 3 نقاط في المركز الثاني بينما تواجد ساليتاس البوركيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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