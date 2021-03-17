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حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع حلويات القناطر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:11 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث حادث انفجار أنبوبة بمصنع حلويات الهدى الكائن بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وأمرت النيابة العامة بتحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان، والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة إمكانية استجوابهم عن الحادث.

وأصيب 19 شخصًا بإصابات طفيفة بالجسد من بينهم حالتهم خطرة فى حريق اندلع داخل مصنع لانتاج الحلويات والشيكولاتة بالقناطر الخيرية إثر انفجار أنبوبة غاز بالمصنع وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للحلويات والشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق فور نشوبه وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد من بينهم اثنين فى حالة خطرة وتم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
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