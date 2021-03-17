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أخبار البلد

نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تلتقي بسفير وقنصل بيلاروسيا بالقاهرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
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