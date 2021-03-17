ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ننشر نص كلمة عون للشعب اللبناني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:36 م
ميشال عون
ميشال عون
Advertisements
محمود نوفل
 وجه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين في ظل تأجيج الأوضاع التي تمر بها البلاد نظرا لسوء الأوضاع. 

وننشر في السطور القادمة نص كلمة عون. 

وقال : كلّ شيء يهون أمام معاناتكم، التي بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحمّلها. فالوباء يتربّص والفقر والعوز والبطالة والهجرة، والقهر وزوال القدرة الشرائيّة نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار الأميركي مقابل الليرة. كذلك انقطاع المواد الحيويّة وانحسار الدعم الذي كان متوافرًا لها والتخبّط الذي تعيشه مختلف السلطات الدستوريّة والإدارات والمؤسسات المعنيّة بتأمين مستلزمات العيش، فيما لم نخرج بعد من فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتداعياتها الكارثيّة. صدمة وراء صدمة، وكلّ يوم يحمل معه أثقاله وهمومه، فيتفاقم القلق بفعل العجز عن أبسط أساليب الحياة الكريمة.

وأضاف :آثرت الصمت إفساحًا في المجال أمام المعالجات على مختلف المستويات، وتفاديًا لأيّ حدث من جرّاء التجاذبات والانقسامات الحادّة في المواقف السياسيّة وانهيار المنظومة الاقتصاديّة والماليّة نتيجة سياسات خاطئة لعقود خلت. إلا أنّي سلكت درب المساءلة الوعرة في ظلّ نظام تجذّر فيه الفساد السلطوي والمؤسساتي واستشرى، وارتفعت أمامي كلّ المتاريس، وأنتم تعرفون أنّي ما اعتدت الإذعان والرضوخ دفاعًا عن كرامتكم وعيشكم الحر الكريم.

وتابع : أمّا اليوم، ومن منطلق قسمي، وبعدما تقدّم رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بعناوين مسوّدة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، فإني أدعوه إلى قصر بعبدا، من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآليّة والمعايير الدستوريّة المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

واستطرد : أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف.


واستكمل : كلّ ذلك من منطلق مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال.

وواصل : دعوة مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف الى أن يبادر فورًا إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علّنا ننقذ لبنان.
 
وأتم كلمته قائلا :لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعد الحريري في لبنان اليوم.. هل تتأجج أزمة تشكيل الحكومة بعد عودته ؟

البطريرك الماروني: تشكيل حكومة إصلاحية ومستقلة ضرورة لإنقاذ لبنان من أزماته

الرئيس اللبناني يدافع عن صهره وحزب الله بشأن تعطيل تشكيل الحكومة

الخلافات تتصاعد.. الرئيس اللبناني يتهم سعد الحريري بمحاولة التفرد بالحكومة الجديدة

مستشار الحريري ردا على عون: رئيس الجمهورية مصمم على فرض معايير غير دستورية

ماكرون يؤكد لـ ميشال عون وقوف فرنسا بجانب لبنان

ترشيحاتنا

بيرشوا مادة بيضا على اللاعبين.. بيراميدز يشكو نامونجو إلى الكاف

استعدادا لرمضان.. التموين: 50% زيادة في ضخ السلع بالمنافذ بأسعار مخفضة

كلوب عن إمكانية مشاركة ليفربول في الأبطال: مهمة شبه مستحيلة

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية حول هجوم إرهابي في دولة أفريقية

البحرين توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي.. تفاصيل

خالد الغندور يشيد بـ الأهلي وموسيماني عقب ثلاثية الفريق أمام فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد الردة

بعد تصدرها تريند.. إطلالات تكشف عن أنوثة عبير صبري

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟